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لا أدوية ولا وقود في مستشفى الأقصى.. وتحذير من منظمة أطباء بلا حدود

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:16
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حذرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، من أن كميات الوقود والإمدادات الطبية في مستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة وصلت إلى مستويات منخفضة للغاية بسبب إغلاق الطرق.

وقالت المنظمة إن مئات المرضى في المستشفى يحتاجون رعاية طارئة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن المستشفى يستقبل في المتوسط ما بين 150-200 جريح بسبب الحرب يوميا منذ بداية كانون الأول الجاري.
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ونقلت المنظمة عبر منصة "إكس" عن منسقة الطوارئ ماري ريفيال القول إن 700 مريض وصلوا مستشفى الأقصى ومرضى جدد يصلون طوال الوقت والإمدادات الأساسية لعلاجهم نفدت.

وحذرت من أن نقص الأدوية والوقود قد يؤدي لعدم قدرة المستشفى على توفير العمليات الجراحية المنقذة للحياة أو العناية المركزة.

وأكدت ريفال ضرورة تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية، قائلة إن المستشفى يحتاج بشكل عاجل لأدوات جراحية.

كما أكدت ضرورة رفع الحصار عن غزة وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.

وتشهد الحرب في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، الأربعاء، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، فيما يعيش سكان القطاع مأساة إنسانية كبيرة. وتُتم الحرب الطاحنة شهرها الثاني اليوم، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع بشماله وجنوبه، وسط اشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع بين القوات الإسرائيلية والعناصر المسلحة داخل القطاع.(العربية)

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