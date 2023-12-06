إسرائيل "جندت" 100 ألف فلسطيني في حماس.. هذا ما قاله سيناتور أميركي

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أعلن السيناتور الأميركي سيث مولتون النائب الديمقراطي بالكونغرس، انه لا يعتبر ما صرح به الجيش الإسرائيلي بشأن "مقتل مدنيين في غزة مقابل كل عنصر من حماس"، موقفا إيجابيا.وفي مقابلة تلفزيونية، استعان مولتون، الذي خدم في العراق، بدراسة تفيد بأن "كل مدني يقتل يؤدي إلى تجنيد 10 آخرين"، وقال: "لقد قتلت إسرائيل حتى الآن حوالي 5 آلاف عنصر من حركة حماس، لكن هذا يعني أنها جندت أيضا حوالي 100 ألف.. وهذه أخبار سيئة بالنسبة لها".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال في تصريح سابق لشبكة CNN إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس هي "نسبة إيجابية للغاية" بالنظر إلى تحديات القتال في المناطق الحضرية.لكن الأمم المتحدة وصفت هذا التصريح بشأن تقييم "نسبة" الوفيات بين المدنيين في غزة مقارنة بعدد عناصر حماس بأنه "لا طعم له".ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على هذه التصريحات قائلا: "لا نعمل على تحديد هذا النوع من النسب، التي أعتقد أنه لا طعم لها، على أقل تقدير".(روسيا اليوم)