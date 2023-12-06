هناك مسارات مختلفة تؤدي إلى استنتاج مفاده أن دافعي الضرائب الأميركيين يستفيدون من خلال دعم حرب أوكرانيا من أجل البقاء.

وبحسب صحيفة "The Washington Post" الأميركية، "إن الالتزام العسكري والمالي والإنساني الأميركي المباشر تجاه أوكرانيا مهم بلا شك، وذلك بعد أن بلغ بما يقرب من 70 مليار دولار في أقل من عامين منذ الغزو الروسي الواسع النطاق. وفي غضون 21 شهراً فقط، تصل مساعدات واشنطن المباشرة لأوكرانيا إلى أكثر من خمس تمويلها لإسرائيل منذ تأسيسها قبل 75 عاماً. ومع ذلك، إذا نظرنا في سياق آخر، فإن حجم الأموال التي وافق عليها الكونغرس لمقاومة الحرب العدوانية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبدو متواضعة. ومن المهم أن نأخذ هذا في الاعتبار مع غرق التمويل المستقبلي لكييف في الكابيتول هيل، حيث يؤكد بعض الجمهوريين أن الأميركيين فعلوا ما يكفي، وكذلك مع تعرض التمويل للخطر بشكل متزايد في أوروبا، حيث يعارضه اليمينيون الصاعدون".

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وتابعت الصحيفة، "حذرت مديرة الميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ، يوم الاثنين، كبار قادة الكونغرس من أن التمويل سوف ينضب بحلول نهاية هذا الشهر، وهو السيناريو الذي من شأنه أن "يركع أوكرانيا في ساحة المعركة". ويقول ما يقرب من نصف الأمريكيين الآن إن الولايات المتحدة تنفق أكثر من اللازم على أوكرانيا. ومع ذلك، في هذه المرحلة، وعد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بما يقرب من ضعف المبلغ الذي وافق عليه الكونغرس، وفقًا لمعهد كيل، الذي يتتبع المساهمات. هناك صراع داخل الاتحاد الأوروبي حول جزء من تعهده لأوكرانيا، وهو ما يقرب من 55 مليار دولار لدعم الميزانية حتى عام 2027، والذي هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتعطيله. لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي ما زالوا مقتنعين بأنه سيتم تسليم الأموال في نهاية المطاف".

وأضافت الصحيفة، "إجمالاً، تبلغ حصة الولايات المتحدة أقل من ثلث إجمالي التمويل الخارجي الموجه لمساعدة أوكرانيا على درء الهجوم الروسي. وإذا قمت بقياس مساهمة كل دولة مانحة في مقابل ناتجها المحلي الإجمالي، فإن العبء الذي تتحمله الولايات المتحدة أقل من العبء الذي تتحمله نحو 20 دولة أخرى. في الواقع، فإن الولايات المتحدة تضحي بأقل من الدول الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا، فضلاً عن الدول الأصغر حجماً على الجانب الشرقي لأوروبا، والتي يخشى بعضها بشكل معقول أن تكون التالية على قائمة موسكو إذا نجح بوتين في الاستيلاء على أوكرانيا. وتعزز هذه المخاوف في أوروبا الشرقية احتمالات أن يكون العائد على المدى الطويل أكثر من مجرد مبرر للاستثمار الأميركي. إذا تحركت روسيا ضد حلفاء الناتو مثل لاتفيا وإستونيا، ناهيك عن بولندا أو أي حليف كبير آخر في الناتو، فإن واشنطن ستكون ملزمة بموجب التزاماتها بإرسال قوات للدفاع عنهم".

وبحسب الصحيفة، "إن تكلفة نشر القوات الأميركية للدفاع عن الحلفاء الضعفاء في حلف شمال الأطلسي ضد قوة مسلحة نووياً لا يمكن تقديرها، ومن المؤكد أنها ستكون ضخمة. وجد الباحثون في جامعة براون الذين درسوا تكلفة صراعات أميركا بعد 11 أيلول، أن 20 عامًا من القتال في أفغانستان والعراق وسوريا استنزفت 8 تريليونات دولار من خزائن الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن، مستشهداً بدراسة براون، إلى أن الحرب الأفغانية وحدها كلفت دافعي الضرائب أكثر من 300 مليون دولار يومياً لمدة عقدين من الزمن، وهذا يعادل حوالي ثلاثة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة يوميًا على أوكرانيا، بعد حوالي 650 يومًا".

وتابعت الصحيفة، "خدم ما يقرب من 200 ألف جندي أميركي في العراق وأفغانستان في عامي 2007 و2008، ولم يقاتل أي منهم في أوكرانيا خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، إذا قمت بتقييم قيمة كل التزام، فإن الدعم الأميركي لأوكرانيا يبدو وكأنه صفقة أفضل. أما في العراق، فيبدو من الواضح أن السياسة الأميركية لم تؤدِ إلا إلى البؤس والإضرار بالسمعة. وفي أفغانستان، تم القضاء على تنظيم القاعدة إلى حد كبير باعتباره تهديداً حقيقياً. أما في أوكرانيا، فستعتمد قيمة التمويل الأميركي على المدى الطويل إلى حد كبير على نتيجة الحرب. ولكن حتى الآن، أدى تصميم الولايات المتحدة إلى إضعاف قدرة بوتين، مؤقتاً على الأقل، الى تهديد حلفاء أميركا في حلف شمال الأطلسي، وإضعاف الاقتصاد الروسي الذي يعتمد عليه هذا التهديد. كما أرسل تصميم الولايات المتحدة رسالة ردع قوية إلى الصين وكوريا الشمالية مفادها أنهما يهددان تايوان وكوريا الجنوبية على مسؤوليتهما الخاصة".

وختمت الصحيفة، "تحقق الولايات المتحدة مكاسب كبيرة من خلال تقليص احتمالات نشوب حروب مستقبلية محتملة في أوروبا الشرقية وتايوان وشبه الجزيرة الكورية".