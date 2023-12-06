الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 250 هدفا في غزة خلال 24 ساعة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة، بواسطة طائرات حربية مسيرة وعادية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، "استمرار المقاتلون في العثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق تحت الأرض، والعبوات الناسفة وغيرها من البنى التحتية الإرهابية وتدميرها".





وأضاف أن "قوات مجموعة القتال التابعة للواء 7 والدعم الناري اللوائي وجهت طائرة مقاتلة دمرت المنصتين التي أطلق من خلالهما المخربون أمس الرشقة الصاروخية باتجاه المنطقة الوسطى".

#عاجل معارك شرسة في مواجهة خلايا مسلحة إلى جانب دعم جوي لمهاجمة حوالي 250 هدفًا؛ قوات جيش الدفاع تستمر في العمل على أرض قطاع غزة



⭕️على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، سلاح الجو هاجم حوالي 250 هدفًا على أرض قطاع غزة، حيث يستمر المقاتلون في العثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق… pic.twitter.com/PZUjw4zuBn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2023 Advertisement

وأشار إلى "قتل مخربين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب تدمير عدة بنى تحتية إرهابية".

وكشف عن قتل قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للواء "كفير" لـ"مجموعة مخربين مسلحة تصرفت بجوار مدرسة في شمال القطاع"، دون توضيح اسم المدرسة.

وكشف المقاتلون عن "فتحة نفق تحت أرضي وبنى تحتية إرهابية تم وضعها في محيط المدرسة ودمروها"، بحسب أدرعي.

وأوضح أنه تم العثور على وسائل قتالية وأنواع ذخيرة في مدرسة أخرى بشمال القطاع، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

أثار إعلان الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مشاركة مجموعة القتال التابعة لـ"لواء كفير" في العمليات البرية بعمق قطاع غزة، التساؤلات عن ماهية هذا اللواء، وقدراته القتالية، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" سر توقيت الدفع بجنود هذا اللواء بالمعارك.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يخوض اشتباكات في "قلب منطقة خان يونس" في جنوب قطاع غزة.

ووسع الجيش الإسرائيلي الذي يشن منذ 27 تشرين الاول هجوما بريا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة، وذلك بعد قرابة شهرين من بدء الحرب، وفق وكالة "فرانس برس".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة 16248 شخصا، منهم 7112 قاصرا و4885 امرأة، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنته السلطات التابعة لحماس، الثلاثاء.

وأطلق سراح عشرات المختطفين والسجناء خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي، وتقول السلطات الإسرائيلية إن 15 مختطفا وهم "11 مدنيا وأربعة جنود بينهم ضابط برتبة لواء" قتلوا أثناء اختطافهم لدى حماس.

وتقول حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 إن "القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من المختطفين في القطاع".

ومنذ بداية العملية البرية بشمال قطاع غزة في 27 تشرين الاول وحتى الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 82 ضابطا وجنديا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال 137 رهينة مختطفين في قطاع غزة بينهم 17 من النساء والأطفال، بعد إطلاق سراح 105 رهائن، لقاء الإفراج عن 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية خلال الهدنة. (الحرة)