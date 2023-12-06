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عربي-دولي

حرب المسيرات تتواصل بين روسيا وأوكرانيا.. ومعارك مستعرة في أفدييفكا

Lebanon 24
06-12-2023 | 03:08
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تتواصل اليوم الأربعاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشتعل الجبهات في ظل سعي القوات الروسية لتحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تواصل كييف كسب الدعم الغربي، وتحاول استعادة وتيرة التسليح كما كانت قبل اندلاع حرب غزة.
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وفي التطورات الميدانية، تواصل القوات الروسية مهاجمة بلدة أفدييفكا شمال مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وذلك بهدف السيطرة عليها، حيث باتت البلدة بمثابة بؤرة القتال في الوقت الحالي، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت 41 من بين 48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أوكرانية أن الهجمات الروسية على مناطق شرق وجنوب أوكرانيا تسببت بسقوط قتلى وجرحى، في حين قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها أسقطت مقاتلة روسية من طراز سو 24 فوق البحر الأسود كانت في طريقها لمهاجمة أوديسا .
ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون حاجتهم إلى المزيد من الأسلحة لمنع الضربات الروسية من حرمان ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي هذا الشتاء، كما حدث في العام الماضي.

وحذّر البيت الأبيض، الاثنين، من أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا قد تنخفض بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتمويل مع المعارضة الجمهورية.

هذا وأعربت قناة "سي إن إن" CNN الأميركية عن رأي مفاده أن رهان موسكو على أن الغرب سوف يرهق من دعم كييف، لديه فرصة متزايدة في النجاح. ونقلت القناة عن مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، جيك سوليفان قوله: "نفدت أموالنا ولم يتبق وقت تقريبا".
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