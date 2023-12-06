خطة إسرائيل لإغراق "مترو غزة".. ماذا تعني وما هي مخاطر ذلك؟

نشرت منصىة "بلينكس" الإماراتية تقريراً تحت عنوان: "ما مخاطر خطة إسرائيل لإغراق "مترو غزة"؟، وجاء فيه:

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في أحدث مقاطع الفيديو الصادرة عن الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، قامت كاميرا بتصوير خيام الجنود الإسرائيليين خلسة في منطقة جحر الديك من نفق سري وسط جميع تلك الخيام.



وتقول الحركة إن عناصرها وضعوا متفجرات في فتحة ذلك النفق، قبل تفجيره بالجنود الموجودين.



ومن المعروف أن الجيش الإسرائيلي يتخذ عادة أقصى التدابير الأمنية قبل اختيار موقع معين كقاعدة لتمركز الجنود واستراحتهم. مع هذا، فإنّ عدم المعرفة بوجود ذلك النفق وسط الجنود، على الرغم من زعمه العثور على 800 فتحة نفق في غزة، يعدّ إشارة لمدى انتشار وتعقيد شبكة الأنفاق التي حفرتها حماس تحت أرض القطاع، وأن ما عثرت عليه إسرائيل حتى اللحظة لا يعكس العمق الحقيقي لما يعرف بـ"مترو غزة".



لذلك، لجأت إسرائيل لفكرة تدمير تلك الأنفاق عبر إغراقها جميعاً بمياه البحر المتوسط بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".



هذا القرار في حال تطبيقه قد يعني أيضاً انهيارات هائلة في التربة في جميع أرجاء قطاع غزة تتسبب في سقوط مبان وشوارع بأكملها، بالإضافة لتلويث التربة وجعلها غير صالحة للزراعة وإفساد مياه الشرب المتوفر في غزة. علاوة على ذلك، فإنّ تلك الاستراتيجية قد تستغرق وقتاً طويلاً.



الصحيفة قالت أيضاً إن الإدارة الأميركية منقسمة بشأن تلك الخطة. فما القصة؟ وهل تنجح إسرائيل في تنفيذها؟