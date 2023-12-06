غزة تتحدى العدوان الاسرائيلي بالصلاة

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على الرغم من رائحة الموت ومشاهد الدمار، يأبى أهالي غزة الا ان يمارسوا شعائرهم الدينية وطقوسهم على أكمل وجه.ففي شهر الأعياد المباركة، يستمر أهالي غزة في أداء الصلوات علّها تكون الملجأ الآمن الوحيد لهم في ظل كل هذه الفوضى والسوداوية والدمار والجنون الذي يحصل على ارضهم.وفي كل يوم جمعة، يتوجه اهالي غزة الى مساجد المنطقة أو حتى ما تبقى من أنقاض للمسجد حيث يقيمون الصلاة ويرفعون الدعاء رحمة للشهداء وعلى نية شفاء المرضى.