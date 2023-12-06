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خاص

غزة تتحدى العدوان الاسرائيلي بالصلاة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2023 | 04:30
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على الرغم من رائحة الموت ومشاهد الدمار، يأبى أهالي غزة  الا ان يمارسوا شعائرهم الدينية وطقوسهم على أكمل وجه.
ففي شهر الأعياد المباركة، يستمر أهالي غزة في أداء الصلوات علّها تكون الملجأ الآمن الوحيد لهم في ظل كل هذه الفوضى والسوداوية والدمار والجنون الذي يحصل على ارضهم.
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وفي كل يوم جمعة، يتوجه اهالي غزة الى مساجد المنطقة أو حتى ما تبقى من أنقاض للمسجد حيث يقيمون الصلاة ويرفعون الدعاء رحمة للشهداء وعلى نية شفاء المرضى.

 وكما في المساجد، كذلك في الكنائس، يصر المسيحيون على اقامة الصلوات وممارسة طقوسهم الدينية لا سيما في هذه الفترة من السنة، حيث تتحضر الكنيسة لميلاد السيد المسيح.
 

قد تكون الصلاة، الملجأ الوحيد اليوم لأهالي غزة، للتشبث اكثر بأرضهم ومواصلة نضالهم ومقاومتهم في ظل كل ما يتعرضون له من قتل وتنكيل وحروب عبثية ، عسى ان تحمل الأيام المقبلة لهم الفرح والأمل بغد أفضل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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