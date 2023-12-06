مباحثات أميركية صينية حول تجنب توسع النزاع وخفض التصعيد في غزة

أجرى وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة مباحثات هاتفية الأربعاء تناولت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، واتفقا على ضرورة خفض التصعيد، بحسب سلطات البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير الأميركي أنتوني بلينكن "جدد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع"، فيما أكدت بكين أن الوزير الصيني وانغ يي شدد على أن "الأولية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن".

Advertisement

تصعيد في جنوب غزة

وتشهد الحرب في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، الأربعاء، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، فيما يعيش سكان القطاع مأساة إنسانية كبيرة. وتُتم الحرب الطاحنة شهرها الثاني اليوم، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع بشماله وجنوبه، وسط اشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع بين القوات الإسرائيلية والعناصر المسلحة داخل القطاع.



وفي آخر التطورات، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم، بمقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة فجرا. وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية واصلت فجر اليوم قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي طال منزلين بمخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في المخيم الغربي بخان يونس. وسائل الإعلام الفلسطينية أشارت إلى تواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرق خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان، بينما قالت إن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأفادت إعلام فلسطيني بأن إسرائيل قصفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا بشمال غزة، ما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى. (العربية)