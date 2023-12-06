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إسرائيل تؤكد: نحتاج شهرا من العمليات البرية في غزة قبل عملية تبادل جديدة

Lebanon 24
06-12-2023 | 04:29
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في آخر تطورات الحرب على غزة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ان التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الجيش بحاجة لشهر من العمليات البرية في قطاع غزة، قبل إتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين.
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ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر رسمي قوله: "مدة الشهر من المناورة البرية هي الفترة الزمنية اللازمة لتوليد الضغط العسكري الذي سيدفع حماس إلى استئناف المفاوضات في ظروف أفضل".

وكثف الجيش الإسرائيلي منذ أمس الثلاثاء عملياته البرية في قطاع غزة وشملت العمليات أجزاء واسعة من القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مساء الثلاثاء إن قطاع غزة يجب أن يظل منزوعاً من السلاح بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي وحده هو الذي يمكنه ضمان ذلك، وأي تدخل دولي غير مقبول.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "حماس تفقد السيطرة على القطاع وتتكبد خسائر فادحة، ويتحقق ذلك من خلال الإجراءات الحاسمة والقوية لمقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين يعملون من الجو والبحر والبر بالتنسيق مع المخابرات".(العربية)


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