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عربي-دولي

الحصيلة ارتفعت.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره

Lebanon 24
06-12-2023 | 04:43
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان مقتل اثنين من عناصره أحدهما خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 تشرين الأول إلى 410.

وأوضح الجيش عبر موقعه الإلكتروني أن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.
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واللفتنانت كولونيل (احتياط) يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، من حفات فيليب، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل.(سكاي نيوز)



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