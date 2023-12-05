طائرة روسية في مصر من أجل غزة.. 27 طناً من المساعدات

في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، أقلعت طائرة مساعدات روسية من طراز "إيل-76" إلى مطار العريش تحمل 27.5 طناً من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، حيث قال إن الطائرة سوف تسلم المساعدات الإنسانية ويبلغ وزنها الإجمالي 27.5 طناً، تشمل أغذية أطفال ومواد البقالة ومنتجات النظافة الشخصية إضافة إلى المراتب والبطانيات.

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وقد بادرت بجمع المساعدات الإنسانية جمهورية إنغوشيتيا، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى أراضي جمهورية مصر العربية، ونقلها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى غزة، وفقا للمكتب الصحفي للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة الروسية، بعد مطالبة الولايات المتحدة إسرائيل بضرورة بذل المزيد من الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرة إلى أن المساعدات إلى القطاع غير كافية.











