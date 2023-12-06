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عربي-دولي
"دعوة عاجلة".. ماذا طلبت إسرائيل من الصليب الأحمر؟
Lebanon 24
06-12-2023
|
05:17
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وجه جيش العدو الإسرائيلي "دعوة عاجلة" طالب من خلالها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الرهائن المختطفين لدى حماس"، منذ السابع من تشرين الأول.
وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، في بيان: "بينما يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته لتفكيك حماس في غزة، لم نتخل عن مهمتنا المتمثلة في إعادة الرهائن إلى الوطن". وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، يجب أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن الذين في أيدي حماس، 138 رهينة من الأطفال والنساء والمسنين ما زالوا في الأسر لدى حماس منذ أكثر من 60 يوما".
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في سياق متصل، كتب ثمانية رهائن إسرائيليين، أطلقت حركة حماس سراحهم، رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، يطلبون فيها من المنظمة تقديم المساعدة الطبية وزيارة أقاربهم الذين ما زالوا محتجزين لدى الحركة في غزة.
ولم يعلق الصليب الأحمر على الرسالة، لكنه دعا في السابق إلى إبرام اتفاقيات للسماح لفرقه بفحص الرهائن وتوصيل الأدوية، وقال إنه لا يستطيع شق طريقه إلى مكان احتجاز الرهائن ولا يعرف دائما مواقعهم. (الحرة)
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