أردوغان يعلن نهاية التوتر مع اليونان.. ومصالحة قريبة

شهدت الأعوام الماضية صراعاً بين تركيا واليونان، بل أقرب إلى حرب باردة بين الدولتين على العديد من القضايا، لكن اليوم أعلن الرئيس التركي نهاية هذه الخلافات ونية عزم بلاده توقيع إعلان علاقات الصداقة وحسن الجوار مع اليونان، عقب اجتماع مجلس التعاون الأعلى الذي سيعقد في أثينا يوم غد الخميس.

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جاء ذلك فيما صرح به أردوغان لصحيفة "كاثيميريني" في مقابلة نشرت عشية زيارته إلى اليونان، حيث تابع: "إن هذه النية المشتركة سيتم ذكرها بوضوح في إعلان علاقات الصداقة وحسن الجوار، الذي نأمل أن نوقعه في أثينا 7 كانون الأول"



وقال الرئيس التركي إنه يعتزم إبلاغ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه "لا يعتبر اليونان عدواً له، وأن تركيا لا تهدد إذا لم تتلق تهديدات".

وتابع: "سأقول له: كيرياكوس، صديقي، نحن لا نهددك إذا لم تهددنا. دعونا نعزز الثقة بين بلدينا، ودعونا نوسع التعاون الثنائي في جميع القطاعات، في الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والصحة والتكنولوجيا والتعليم وفي قضايا الشباب. دعونا نظهر الاهتمام المتبادل والعناية بالتراث التاريخي والثقافي لبلدينا".

وفي عام 2022 توترت العلاقات بين اليونان وتركيا، عقب إرسال الأخيرة سفينة تنقيب عن الطاقة عند حدود المياه الإقليمية اليونانية، وكانت العلاقات بين البلدين تمر بحالة فتور قبل الأزمة الراهنة، فقد اختلفا بشأن قضية عبور المهاجرين الحدود إلى داخل اليونان، كما انزعجت أثينا بشدة من قرار أنقرة تحويل متحف أيا صوفيا في اسطنبول الذي كان كاتدرائية مسيحية أرثوذكسية لقرون إلى مسجد.





