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مقتل من 100 موظف من الأونروا في غزة

Lebanon 24
06-12-2023 | 05:50
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قُتل 130 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت، اليوم الأربعاء الشهر الثالث.
وقال متحدث باسم "الأونروا" في الضفة الغربية، كاظم أبو خلف: "فقدنا 130 من زملائنا خلال الحرب بقطاع غزة في أعلى خسارة بالأرواح للعاملين بالأمم المتحدة".
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وأكد أبو خلف في تصريحات نشرها حساب أونروا على فيسبوك، أن 82 مرفقا للوكالة الأممية تعرضت للضرر الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع أبو خلف: "نعاني ظروفا إنسانية صعبة جراء الانقطاع المتكرر في الاتصالات وعدم وجود مناطق آمنة بغزة".
وأوضح أن طواقم الوكالة الأممية تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر طواقمها بالقطاع، لكننا، يقول أبو خلف: "نواجه صعوبة كبيرة، ونحتاج إلى 200 شاحنة مساعدات يوميا لدعم السكان والمدنيين في قطاع غزة".
وأشار إلى رصد ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي في أحد مراكز الإيواء التابعة لنا في قطاع غزة.


المصدر: عرب 48
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