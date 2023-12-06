هجوم جديد.. طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة أميركية في العراق

أفاد مسؤول عسكري أميركي بأن قاعدة عسكرية تضمّ قوات أميركية وقوات في التحالف الدولي في غرب العراق، تعرّضت لهجوم بـ"طائرة مسيّرة" صباح الأربعاء.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إنه صباح الأربعاء "تمّ إطلاق طائرة مسيّرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد في العراق"، مؤكداً أن "الهجوم لم يسفر عن إصابات وأضرار".

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ومنذ أن توقفت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مطلع الشهر الجاري، استأنفت الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المتمركزة في سوريا والعراق.





وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم.

وكانت تبنّت كذلك معظم الهجمات التي شنّت ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ أسابيع.



ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مقاتلين في فصائل متحالفة مع إيران. (سكاي نيوز)