يحتوي على مئات الصواريخ والقاذفات.. الجيش الإسرائيلي يعثر على "مخزون كبير لوسائل حماس" (فيديو)

أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، العثور على "أحد أكبر مخزونات الوسائل القتالية لحركة حماس" في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، إنه تم "العثور على مئات الصواريخ والقاذفات، وقذائف صاروخية طويلة المدى، وطائرات مسيرة من دون طيار وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، بالقرب من عيادة ومدرسة في شمال قطاع غزة".



ووصف أدرعي ذلك بـ"أحد أكبر مخزونات الوسائل القتالية لحماس في شمال قطاع غزة"، مرفقا مقطع فيديو يظهر خلاله بعض تلك الأسلحة.

#عاجل بالقرب من عيادة ومدرسة: مئات الصواريخ والقاذفات، وقذائف صاروخية طويلة المدى، وطائرات مسيرة من دون طيار وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام - أحد أكبر مخزونات الوسائل القتالية لحماس في شمال قطاع غزة والتي تم العثور عليها



⭕️ وقد احتوى المخزون على مئات صواريخ وقاذفات RPG مختلفة… pic.twitter.com/FKpniD8JZ5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2023 Advertisement



وقد احتوى المخزون على مئات صواريخ وقاذفات RPG مختلفة الأصناف، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، وعشرات العبوات الناسفة، والصواريخ طويلة المدى التي تم توجيهها لإطلاقها صوب وسط إسرائيل، وعشرات القنابل اليدوية والطائرات المسيرة من دون طيار، بحسب ما ذكره أدرعي.



وأكد أدرعي أنه تم ضبط كافة الوسائل القتالية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم تفجير بعضها في الميدان في حين أرسِل بعضها لمتابعة التحقيق. وقد احتوى المخزون على مئات صواريخ وقاذفات RPG مختلفة الأصناف، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، وعشرات العبوات الناسفة، والصواريخ طويلة المدى التي تم توجيهها لإطلاقها صوب وسط إسرائيل، وعشرات القنابل اليدوية والطائرات المسيرة من دون طيار، بحسب ما ذكره أدرعي.وأكد أدرعي أنه تم ضبط كافة الوسائل القتالية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم تفجير بعضها في الميدان في حين أرسِل بعضها لمتابعة التحقيق.

بالإضافة إلى إنه عثر الجيش الإسرائيلي "على كافة البنى التحتية الإرهابية بالقرب من مبانٍ مدنية"، بحسب أدرعي الذي قال: "هذا دليل آخر على استخدام منظمة حماس لسكان قطاع غزة دروعا بشرية"، فيما لم تعلق حماس على ما ذكره الجيش الإسرائيلي. (الحرة)