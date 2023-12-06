صحيفة الـ CNN:إسرائيل كانت ترغب بتسوية داخل غزة لولا أميركا

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أفادت مصادر إعلامية أن إسرائيل كانت ترغب في تسوية كامل قطاع غزة بالأرض لولا التحذيرات الأميركية".ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن التقييمات الاستخباراتية الأميركية تظهر أن إسرائيل لا تستطيع ضمان مستوى كثيف لعملياتها في غزة إلى أجل مفتوح".وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن المرحلة الحالية من الغزو البري الإسرائيلي قد تستمر إلى كانون الثاني المقبل.وأواخر الشهر الماضي، نشرت صحيفة "ذا هيل" تقريراً، أشارت من خلاله إلى تحذيرات الولايات المتحدة لدولة الاحتلال، بشأن المرحلة التالية من حربها على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.وذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهت تحذيرات عاجلة للاحتلال، قائلة إن الحملة في جنوب قطاع غزة يجب ألا يتم تنفيذها بنفس مستوى الدمار الذي حدث في المناطق الشمالية.