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عربي-دولي

محمد بن زايد استقبل بوتين في أبوظبي.. ماذا بحثا؟

Lebanon 24
06-12-2023 | 06:48
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استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أبوظبي، بالمحطة الأولى من زيارة تشمل الإمارات والسعودية.

وخلال الاجتماع، بحث محمد بن زايد وبوتين في سبل التعاون والوضع في الشرق الأوسط، في وقت تدور حرب شرسة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
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وفي الرياض، سيستقبل بوتين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن آخر زيارة لبوتين للإمارات والسعودية كانت في تشرين الأول 2019.
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