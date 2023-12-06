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وكالة التجارة البحرية البريطانية تحذر من هجمات فوق البحر الأحمر

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:23
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في سلسة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، تلقت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تقارير عن حادث يتعلق بطائرة بدون طيار مشتبه بها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني.
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ووفقاً لوكالة رويترز حذرت السفن العابرة في المنطقة لتوخي الحذر، في حين لم تتوفر تفاصيل أخرى حول الحادث المذكور.
وقال الجيش الأميركي يوم الأحد "إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر".
وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة، قائلة في بث مباشر إن الهجمات جاءت استجابة لمطالب اليمنيين والدعوات للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية على الفور على طلب تأكيد الحادث المشتبه فيه.

المصدر: (رويترز)
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