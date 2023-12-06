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عربي-دولي

ما حقيقة اعتقال يحيى السنوار وإصابته إصابة خطيرة؟

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:56
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روّجت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور يقول: "عاجل معلومات تفيد باعتقال يحيى السنوار وإصابته إصابة خطيرة... وتصفية كافة الحراسات المحيطة به في أحد مناطق غزة".

لكن هذا الخبر زائف وعار تمامًا من الصحة، ولم تذكر أي جهة رسمية إسرائيلية أو وسيلة إعلامية عبرية أي أخبار عن "اعتقال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وإصابته إصابة خطيرة وتصفية جميع حراسه"، بحسب ما ذكر المنشور المتداول.  (التلفزيون العربي)
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