إيران تُدين 42 أميركيّاً بينهم ترامب.. ما المبلغ الذي طلبته جراء اغتيال سليماني؟

Advertisement

أعلنت السلطة القضائية في إيران، أن محكمة إيرانية حكمت على الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بقيمة نحو 50 مليار دولار لاغتيال أبرز قادتها العسكريين اللواء قاسم سليماني عام 2020 في العراق.وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنه "بعد شكوى رفعها 3318 مواطنا في كل أنحاء البلاد، حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأميركية ومسؤولين أميركيين بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار".وأدانت المحكمة في هذه القضية 42 شخصا وكيانا أميركيا بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وبعض المسؤولين في إدارته. (روسيا اليوم)