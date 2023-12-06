إستشهدوا بقصف إسرائيليّ... مراسل إخباريّ يخسر والده ووالدته وعدداً من أشقائه

أعلنت "الجزيرة" عبر حسابها على منصّة "إكس"، عن استشهاد والد مراسل القناة في غزة، مؤمن الشرافي ووالدته وعدد من أشقائه في قصف إسرائيليّ على مخيم جباليا.

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