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عربي-دولي

إستشهدوا بقصف إسرائيليّ... مراسل إخباريّ يخسر والده ووالدته وعدداً من أشقائه

Lebanon 24
06-12-2023 | 09:28
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أعلنت "الجزيرة" عبر حسابها على منصّة "إكس"، عن استشهاد والد مراسل القناة في غزة، مؤمن الشرافي ووالدته وعدد من أشقائه في قصف إسرائيليّ على مخيم جباليا.
 
 
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