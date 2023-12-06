في روسيا... العثور على جثة نائب سابق

أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، عن العثور على جثة يُفترض أنها عائدة للنائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، في قرية سوبونيفو في مقاطعة موسكو.



ولفت إلى أن "هناك فريق تحقيق يعمل في مكان الحادث". (روسيا اليوم)

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