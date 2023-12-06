Advertisement

عربي-دولي

في روسيا... العثور على جثة نائب سابق

Lebanon 24
06-12-2023 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1138240-638374826636203899.jpg
Doc-P-1138240-638374826636203899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، عن العثور على جثة يُفترض أنها عائدة للنائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، في قرية سوبونيفو في مقاطعة موسكو.

ولفت إلى أن "هناك فريق تحقيق يعمل في مكان الحادث". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
lebanon 24
06/12/2023 19:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط قدّم واجب العزاء للنائب رعد باستشهاد نجله
lebanon 24
06/12/2023 19:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة إمرأة في فاريا... وهذا ما كُشِفَ عن جنسيتها
lebanon 24
06/12/2023 19:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يبدّل خطته بعد تحذيرات امنية
lebanon 24
06/12/2023 19:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب

جثة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:38 | 2023-12-06
12:26 | 2023-12-06
12:04 | 2023-12-06
11:58 | 2023-12-06
11:52 | 2023-12-06
11:36 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24