رداً على نتنياهو... عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي الحكم

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أكد الرئيس محمود عباس استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة الغربية بعد نهاية الحرب، بحسب ما أشارت إليه مصادر فلسطينية.وتأتي تصريحات عباس ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الفلسطينيين "لن يتولوا سلطة أمنية في غزة" بعد انتهاء العمليات الإسرائيلية.وصرح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".وأكد عباس خلال لقائه فيليب غوردون، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي، أن "البدء بتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية يتطلب حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل توفير الضمانات الدولية، وتولي السلطة المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية".وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، تركز لقاء عباس وغوردون حول تطورات الأوضاع الأمنية في غزة والضفة الغربية، وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون.