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عربي-دولي

الطائرة رقم 200 تصل اسرائيل.. هذا ما حملته على متنها

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:36
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هبطت في إسرائيل، الأربعاء، الطائرة رقم 200 ضمن الجسر الجوي الأميركي، من العتاد العسكري والذخيرة الموجهة للجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم "حماس" في السابع من تشرين الاول الماضي.


وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن "طائرة الشحن رقم 200 حطت في إسرائيل، ضمن الجسر الجوي لنقل الأسلحة الأميركية إليها منذ بداية الحرب"، على قطاع غزة.
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وأضافت الوزارة أن "حجم المساعدات العسكرية بلغ حتى الآن 10 آلاف طن، اشتملت على المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها".


كما أكدت أن "شحن العتاد العسكري تم بالتنسيق مع مسؤول المشتريات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في واشنطن، وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي".


وقالت إن "الجسر الجوي والبحري التابع لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال في غزة، ويمنح الجيش نفسا أطول في عملياته لتحقيق أهدافه".
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