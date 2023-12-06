Advertisement

عربي-دولي

بعد توقيع بلاده اتفاقاً "تاريخياً" مع أميركا.. هذا ما كشفه وزير الدفاع السويدي

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1138262-638374856939958677.jpeg
Doc-P-1138262-638374856939958677.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفقت الحكومتان السويدية والأميركية على توثيق التعاون العسكري بين البلدين، مما يسمح للقوات الأميركية باستخدام 17 منشأة عسكرية في السويد.

وقالت الحكومة السويدية إن مسؤولي البلدين وقعا اتفاقاً عسكرياً في واشنطن مساء أمس الثلاثاء.
Advertisement

ولفت وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى أن "الاتفاق يوفر شروطاً أفضل للسويد للحصول على الدعم من الولايات المتحدة حال اندلاع حرب أو أزمة"، مضيفاً أنه "يوم تاريخي".

وكشف جونسون أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم القواعد والمنشآت، أو ميادين التدريب في أنحاء السويد.

كما يتضمن الاتفاق بناء قواعد عسكرية جديدة للقوات الأميركية.
المصدر: 24 ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:29 | 2023-12-06
19:00 | 2023-12-06
18:30 | 2023-12-06
17:15 | 2023-12-06
16:58 | 2023-12-06
16:58 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24