بعد توقيع بلاده اتفاقاً "تاريخياً" مع أميركا.. هذا ما كشفه وزير الدفاع السويدي

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اتفقت الحكومتان السويدية والأميركية على توثيق التعاون العسكري بين البلدين، مما يسمح للقوات الأميركية باستخدام 17 منشأة عسكرية في السويد.وقالت الحكومة السويدية إن مسؤولي البلدين وقعا اتفاقاً عسكرياً في واشنطن مساء أمس الثلاثاء.ولفت وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى أن "الاتفاق يوفر شروطاً أفضل للسويد للحصول على الدعم من الولايات المتحدة حال اندلاع حرب أو أزمة"، مضيفاً أنه "يوم تاريخي".وكشف جونسون أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم القواعد والمنشآت، أو ميادين التدريب في أنحاء السويد.كما يتضمن الاتفاق بناء قواعد عسكرية جديدة للقوات الأميركية.