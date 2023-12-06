مصر تتحضّر لإنجاز الانتخابات الرئاسية.. ماذا عن تفاصيل الاستعدادات؟

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أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية المستشار أحمد بنداري أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.وقال بنداري: "عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزاً انتخابياً ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية".وتابع أن "حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداءً من يوم الأحد المقبل".وأضاف بنداري أن "عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزاً انتخابياً تتوزع على المدارس ومراكز الشباب، في ما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 11 ألفاً و 631 لجنة، ووُضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية".وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما أنها وضعت إرشادات مكتوبة في لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.وأشار المستشار بنداري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسياً منها لأعمال المتابعة.وأكد أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفاً و340 متابعاً لها، والمتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعاً دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفياً وإعلامياً لها.وأكمل بنداري "مرحلة الصمت الدعائي ستبدأ قبل انطلاق العملية الانتخابية بـ 48 ساعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية والذي سبق إعلانه يوم 25 أيلول الماضي، بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي، وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أي مؤثرات على قراره".