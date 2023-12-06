بالصواريخ البالستية.. الحوثيون يستهدفون إيلات الإسرائيلية

أعلن متحدث باسم الحوثي أن الحركة اليمنية أطلقت صواريخ بالستية عدة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية.







وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخ أرض أرض في البحر الأحمر.

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