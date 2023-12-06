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عربي-دولي

بالصواريخ البالستية.. الحوثيون يستهدفون إيلات الإسرائيلية

Lebanon 24
06-12-2023 | 12:38
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أعلن متحدث باسم الحوثي أن الحركة اليمنية أطلقت صواريخ بالستية عدة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية.



وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخ أرض أرض في البحر الأحمر.
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ايلات

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