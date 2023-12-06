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"القوات الإسرائيلية تحاصر منزله"... نتنياهو: القبض على السنوار "مسألة وقت"

Lebanon 24
06-12-2023 | 13:12
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خان يونس جنوبي غزة.

وفي بيان، قال نتنياهو: "قلت أمس الثلاثاء إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار"، مضيفاً أن "منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه".
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وأضاف: "نمارس ضغوطاً كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة مختطفينا"، كاشفاً إنه تحدث اليوم مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر قائلاً: "عليها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لديها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بأن يتسنى للصليب لأحمر زيارة مختطفينا وبالطبع تزويدهم بالأدوية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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