قاعدة عين الأسد تُستهدف مجدداً.. الإصابة مباشرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية غرب العراق.





وقالت في بيان: "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأميركي "عين الأسد" غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

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