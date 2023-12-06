بايدن يحذّر: هذه أعظم هدية لبوتين!

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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء الكونغرس من أن تعطيل المساعدة المالية الداعمة لأوكرانيا "لا يمكن أن ينتظر أكثر".واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.كما الى أن بوتين إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا "لن يقف عند هذا الحد".