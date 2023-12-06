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عربي-دولي

بايدن يحذّر: هذه أعظم هدية لبوتين!

Lebanon 24
06-12-2023 | 13:48
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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء الكونغرس من أن تعطيل المساعدة المالية الداعمة لأوكرانيا "لا يمكن أن ينتظر أكثر".


واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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كما الى أن بوتين إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا "لن يقف عند هذا الحد".
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