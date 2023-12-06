Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يتوعّد: قريباً "سننظف" هذه المناطق في سوريا

Lebanon 24
06-12-2023 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1138313-638374965580779018.jpg
Doc-P-1138313-638374965580779018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "ستنظف" منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري في وقت قريب.


وقال أردوغان، في كلمة له بعد اجتماع الحكومة التركية برئاسته إنه "قريباً سننظف منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري من المنظمات الإرهابية".
Advertisement



وأضاف: "أقول لكل داعمي المنظمات الإرهابية عند حدودنا الجنوبية، الساعية للانفصال، إننا نرى مخطّطاتكم وندركها، ولن نسمح أبدا بتنفيذ خططكم، وسندمر مواقع المنظمات الإرهابية فوق رؤوسها في شمالي كل من سوريا والعراق". 


وتابع: "لن نسمح بتأسيس وجود هيكلية إرهابية عند حدودنا الجنوبية". 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:29 | 2023-12-06
19:00 | 2023-12-06
18:30 | 2023-12-06
17:15 | 2023-12-06
16:58 | 2023-12-06
16:58 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24