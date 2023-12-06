أردوغان يتوعّد: قريباً "سننظف" هذه المناطق في سوريا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "ستنظف" منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري في وقت قريب.وقال أردوغان، في كلمة له بعد اجتماع الحكومة التركية برئاسته إنه "قريباً سننظف منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري من المنظمات الإرهابية".وأضاف: "أقول لكل داعمي المنظمات الإرهابية عند حدودنا الجنوبية، الساعية للانفصال، إننا نرى مخطّطاتكم وندركها، ولن نسمح أبدا بتنفيذ خططكم، وسندمر مواقع المنظمات الإرهابية فوق رؤوسها في شمالي كل من سوريا والعراق".وتابع: "لن نسمح بتأسيس وجود هيكلية إرهابية عند حدودنا الجنوبية".