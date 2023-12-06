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عربي-دولي
بلينكن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا "جرائم حرب"
Lebanon 24
06-12-2023
|
15:41
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اتهمت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وحملت قوات الدعم السريع أيضا المسؤولية عن ممارسة "عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "تبين لي أن عناصر في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتبكوا جرائم حرب في السودان"، متهما "أيضا عناصر في قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".
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وحض بلينكن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على "وقف هذا النزاع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يحاسبا المسؤولين عن ارتكاب الفظائع".
وقال بلينكن: "يوفر هذا القرار القوة والإلحاح المتجدد للجهود الإفريقية والدولية لإنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودا من الإفلات من العقاب".
وتابع: "القرار الذي تم التوصل إليه اليوم لا يمنع إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية، مع توفر معلومات إضافية حول أفعال الطرفين".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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