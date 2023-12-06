فرنسا تدعو إلى هدنة "فورية ودائمة" في غزة

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طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى جانب ممثلين لنحو خمسين دولة ومنظمة دولية، اليوم الأربعاء، بـ"هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة" في غزة، داعية إلى احترام القانون الدولي في القطاع.وقالت كولونا في المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في قطاع غزة الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 تشرين الثاني: "بينما يتعرض السكان المدنيون في غزة لخطر الأوبئة والمجاعة، وعدم إمكان الحصول على الرعاية الطبية، وعواقب النزوح، فإن خطورة الوضع البالغة تستدعي تأمين إمكان الوصول إلى المياه والوقود والأدوية والغذاء والسلع الأساسية"، مشيرة الى ان ذلك يتطلب رفع بعض القيود وفتح معابر جديدة.كما لفتت الى أن تنفيذ هدنة جديدة "يجب أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".وأكملت: "هذا شرط أساسي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وكذلك لعودة الأفق السياسي".