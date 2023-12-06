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هيئة البث الإسرائيلية: قواتنا لم تحاصر منزل السنوار بعد

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:02
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء، إن القوات لم تحاصر بعد منزل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، مكذبة بذلك تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن "تطويق المنزل".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "قواتنا لم تحاصر منزل السنوار بعد".
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "القوات الإسرائيلية طوقت منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة يوم الأربعاء".

وأضاف في بيان مصور مسجل: "قلت أمس إن قواتنا يمكن أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، واليوم تحاصر منزل السنوار.. قد لا يكون متحصنا في منزله ويمكنه الهروب لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن "منزل السنوار يقع بمنطقة خان يونس ولكنه الآن ليس فوق الأرض بل تحت الأرض"، كاشفا أن "مهمتهم تتمثل في الوصول إلى السنوار وقتله".
المصدر: روسيا اليوم
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