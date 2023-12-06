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عربي-دولي

مصر: 11 ألف أجنبي يغادرون غزة عبر رفح

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:18
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ذكرت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" موقف البلاد بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسي، لإنهاء هذه الحرب.

وذكرت المصادر أن مصر تؤكد ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية، خاصة مع توقف عدد المستشفيات عن العمل لا سيما في منطقة شمال القطاع.
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وأشارت المصادر إلى أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى يوم أمس، بلغت 285 طائرة وعدد الشاحنات وصل إلى 2312، موضحة إدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طناً من الأدوية و17226 طناً من مواد غذائية.

وأفادت المصادر بخروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من معبر رفح، إضافة إلى 529 مصاباً و1553 مصرياً.
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