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عربي-دولي

الولايات المتحدة تعارض فكرة إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:48
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة إنشاء منطقة عازلة داخل أراضي قطاع غزة.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في توضيح الموقف الأميركي إلى المبادئ الأساسية، من وجهة نظر واشنطن، لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتي ذكرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى طوكيو قبل عدة أسابيع.
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وقال إن "أحد هذه المبادئ هو أنه لا ينبغي تقليص مساحة قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، ويظل هذا موقفنا، مضيفا أنه "إذا كانت أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيكون ذلك انتهاكا لهذا المبدأ"، مشددا على أن الولايات المتحدة تعارض إنشاء مثل هذه المنطقة العازلة.

المصدر: روسيا اليوم
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