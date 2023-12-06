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عربي-دولي

سوليفان: أميركا وإسرائيل بحثا جدولاً زمنياً للعمليات في غزة

Lebanon 24
06-12-2023 | 17:15
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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع "رويترز" خصصت إلى حد كبير لملف أوكرانيا الدفاعي: "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية".
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وتابع: "لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".
وأوضح سوليفان: "سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".
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