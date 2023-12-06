مجموعة السبع تجدّد تأكيد دعمها لحلّ الدولتين

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جدّد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان صدر إثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.وجاء في البيان: "نبقى ملتزمين بـ(قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".يأتي البيان فيما تواصل إسرائيل عمليتها في غزة، في وضع جعل آفاق أي اتفاق سلام بين الطرفين بعيدة المنال في الوقت الراهن.