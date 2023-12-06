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عربي-دولي

مجموعة السبع تجدّد تأكيد دعمها لحلّ الدولتين

Lebanon 24
06-12-2023 | 18:30
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جدّد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان صدر إثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.
وجاء في البيان: "نبقى ملتزمين بـ(قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".
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يأتي البيان فيما تواصل إسرائيل عمليتها في غزة، في وضع جعل آفاق أي اتفاق سلام بين الطرفين بعيدة المنال في الوقت الراهن.
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