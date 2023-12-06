Advertisement

عربي-دولي

وزير الهجرة البريطاني قدّم استقالته

Lebanon 24
06-12-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1138388-638375093893535017.jpeg
Doc-P-1138388-638375093893535017.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً معجلاً يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: اليابان وبريطانيا وإيطاليا تنشئ منظمة جديدة لتطوير طائرات مقاتلة متقدمة (الشرق)
lebanon 24
07/12/2023 06:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تتجه لتسيير رحلات استطلاعية فوق أجواء غزة
lebanon 24
07/12/2023 06:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقلوهم وعرضوهم للتبني"... بريطانيا تعيد أطفالاً دواعش سرًا
lebanon 24
07/12/2023 06:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إعلان بريطانيا تسيير طلعات جوية استخبارية فوق قطاع غزة برهان جديد على مشاركتها وتورطها في العدوان (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2023 06:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24

جينيريك

بريطانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2023-12-06
21:00 | 2023-12-06
20:30 | 2023-12-06
19:29 | 2023-12-06
18:30 | 2023-12-06
17:15 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24