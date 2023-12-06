وزير الهجرة البريطاني قدّم استقالته

قدّم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً معجلاً يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.





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