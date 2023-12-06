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عربي-دولي

إسرائيل تقرّ زيادة طفيفة في دخول الوقود إلى غزّة.. وتكشف السبب

Lebanon 24
06-12-2023 | 19:29
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وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر على السماح بزيادة عند الحد الأدنى لوصول الوقود إلى قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "‏اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي وافقت على ‏توصيات المجلس الحربي بالسماح ‏بزيادة الحد الأدنى من الوقود المطلوب".
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وأضاف أن "كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي".
وأشار إلى أن "الهدف من إقرار زيادة طفيفة في دخول الوقود يتجلى في منع انهيار الوضع الإنساني وانتشار الأوبئة في جنوب قطاع غزّة".
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