إسرائيل تسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزّة

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل أمس الأربعاء أنّ إسرائيل ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي لتجنّب انهيار إنساني في القطاع الفلسطيني.وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصّة "إكس" أنّ "الحكومة الأمنية المصغّرة وافقت هذا المساء على توصية مجلس الحرب بدخول حدّ أدنى من الوقود الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة إلى جنوب قطاع غزة".وأضاف أنّ "هذه الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني".