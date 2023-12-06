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عربي-دولي

كوهين: ولاية غوتيريس تمثّل تهديداً للسلام العالمي

Lebanon 24
06-12-2023 | 21:30
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اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم أمس الأربعاء أنّ "ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تمثّل تهديداً للسلام العالمي بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي في شأن الحرب في قطاع غزة".
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وقال كوهين في منشور على منصّة "إكس" إنّ "ولاية غوتيريس تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف إطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس".
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