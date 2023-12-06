بالفيديو: اندلاع حريق في طائرة شحن أثناء إقلاعها شرقي روسيا

أعلن حاكم جمهورية بورياتيا الروسية ألكسي تسيدينوف اندلاع حريق في محرك طائرة شحن "تو-204" أثناء إقلاعها من مطار أولان أودي في الجمهورية، وأن الطائرة عادت إلى المطار بسلام.





وكتب تسيدينوف في صفحته على "تلغرام": "اندلعت النار في محرك طائرة شحن "تو-204" تابعة لشركة "أفياستار – تو" أثناء إقلاعها، وتمكن طاقمها من الهبوط بها بسلام دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين أفراد الطاقم".

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من جهته قال المكتب الصحفي لنيابة النقل بمنطقة شرق سيبيريا إن الطائرة كانت تقوم برحلة شحن إلى مدينة تشانغتشو الصينية. لمشاهدة الفيديومن جهته قال المكتب الصحفي لنيابة النقل بمنطقة شرق سيبيريا إن الطائرة كانت تقوم برحلة شحن إلى مدينة تشانغتشو الصينية.

وأضافت أنه تم إطفاء الحريق في المحرك الأيسر، وأن أيا من أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لم يصب. (RT)