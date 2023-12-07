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عربي-دولي

تحت إشراف قضائي.. هكذا ينتخب المصريون رئيسهم

Lebanon 24
07-12-2023 | 00:36
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تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 كانون الأول ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.

ويجري التصويت داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول، وصوّت المصريون في الخارج في الفترة من أول كانون الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.
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ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون الأول مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل كانون الثاني.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

من هم المرشحون؟

المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.


وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة. (سكاي نيوز)
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