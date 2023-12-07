لتحرير الرهائن... مرشح رئاسي أميركي يقترح إرسال قوات إلى غزة

قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الرئاسي كريس كريستي إنه على استعداد لإرسال قوات أميركية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأميركيين.



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وستجري المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري يوم الخميس في توسكالوسا بولاية ألاباما. وأضاف ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأميركي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".وستجري المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري يوم الخميس في توسكالوسا بولاية ألاباما.

وبين المشاركين فيها رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2024.

وسيتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي. (RT)