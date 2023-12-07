محمد بن سلمان يقاطع بوتين لـ "تصحيح" معلومة (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يصحح كلاما للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير للمملكة الخليجية.

وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع، الأمير محمد بن سلمان وهو يقاطع بوتين، ويوضح قائلا إن "السعودية لم تستقل، بل أعيد توحيدها".



وكان المترجم الذي تواجد بين الزعيمين قال وهو يترجم كلام لبوتين: "كان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت باستقلال المملكة العربية السعودية قبل حوالي 100 سنة".

وبينما استئأنف بوتين حديثه، قاطعه محمد بن سلمان قائلا: "أود أن أصحح للمترجم، السعودية لم تستقل في ذلك الوقت.. السعودية أعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ".

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" المقطع عبر وسم "#السعودية_لم_تكن_مستعمرة" مشيرين إلى "سرعة بديهة" امتلكها ولي العهد في "تصحيح" هذه المعلومة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصححا لمترجم بوتين: #السعودية أعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ pic.twitter.com/WaGDafXm6i — عضوان الأحمري (@Adhwan) December 6, 2023 Advertisement

والإثنين، التقى الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، مع بوتين، خلال زيارة الأخير للرياض في رحلة شملت أيضا الإمارات.

وقال بوتين: "لا شيء يمكن أن يمنع تطوير علاقاتنا الودية"، داعيا ولي العهد السعودي إلى زيارة موسكو.

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا جميعا، أن نتبادل معكم معلومات وتقييمات حول ما يحصل في المنطقة. إن اجتماعنا يأتي بالتأكيد في الوقت الملائم".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي بعد اللقاء: "اليوم نتشاطر الكثير من المصالح والكثير من الملفات التي نعمل عليها سويا، لمصلحة روسيا والسعودية والشرق الأوسط والعالم أيضا".

واعتبر أن "التنسيق والعمل السياسي بين البلدين، ساعد في إزالة الكثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط، وساهم في تعزيز الأمن". (الحرة)