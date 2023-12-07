بالصور: أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية

انتخب أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ، قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعهدة 2024-2033، ليصبح أول قاض عربي في المحكمة منذ عام 2002.

وجرت الانتخابات في نيويورك أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة، والذي انضمت إليه تونس سنة 2011.

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها على "فيسبوك": "هذا النجاح يمثل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشّح التونسي، وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدّة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".

وأضافت: "يُترجم انتخاب المترشح التونسي التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمُتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا". (RT)