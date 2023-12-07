ستجري من 10 إلى 12 كانون الأول: المرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية.. من هم؟

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من 10 إلى 12 كانون الأول الجاري، تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى 3 أيام، حيث من المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.وترشح 3 لمنافسة السيسي، وفيما يلي تفاصيل عنهم:السيسي (68 عاما) كان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012.استقال من القوات المسلحة عام 2014 ليترشح للرئاسة.أُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر.حصل على فترة ولاية ثانية بعد 4 سنوات بنفس هامش الفوز.يترشح السيسي لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019 والتي سمحت أيضا بتمديد مدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.يرأس السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد ثورة 25 كانون الثاني 2011 ويتبنى أيدولوجية "الديمقراطية الاجتماعية" ويقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.لزهران باع طويل في تأسيس الحركات والائتلافات السياسية بما في ذلك الحركة الطلابية في السبعينيات، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية التي تشكلت في عام 2017 لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني.عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.قال يمامة إنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما 4 سنوات.يدعم اليمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة "اقتصاد حر".يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.يخوض رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي حملته تحت شعار "نقدر.. مع بعض هنغير"، ويقول إنه يعتزم منح الأولوية لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لإيمانه باهتمام عموم المصريين بهذين الملفين. (سكاي نيوز)