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بلجيكا ستمنع المستوطنين المتطرفين بالضفة من دخول أراضيها

Lebanon 24
07-12-2023 | 05:35
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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، باعتزام بلجيكا منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية أراضيها. 

 

وقالت الوزارة في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية : "نرحب بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بشأن منع دخول المستوطنين المتطرفين لبلاده ورفضه لعنفهم ضد المدنيين واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال عنف تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة".

 

وطالبت الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تبني هذه المواقف والتوجهات وفرض ما يلزم من العقوبات وإجراءات المحاسبة على ميليشيات المستوطنين المسلحة التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".

 

وأشارت إلى أنها ترحب بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبعة بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون، والدعوة لمحاسبتهم، والمواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأمريكية ضد المستوطنين المتطرفين.

(وكالات)
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